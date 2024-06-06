رئيس مياه القناة: تأمين كامل لإمتحانات الثانوية العامة بمياه الشرب والصرف الصحي

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء من عملية التأمين الكامل بمياه الشرب والصرف الصحي لجميع لجان الثانوية العامة والاستراحات الخاصة بالمراقبين المغتربين بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بمحافظات القناة.

وأكد عصمت، انه تم الانتهاء من وضع خطة عمل شاملة وتشكيل لجان فنية، وذلك لمتابعة أى أعطال مفاجئة قد تحدث في مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي، بالإضافة الي القيام بأعمال التسليك والتطهير لشبكات الصرف ومطابق الغرف الخاصة بخطوط الصرف الداخلية والخارجية في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين المغتربين.



وأضاف عصمت انه اصدر تعليمات مشددة علي جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات إقليم القناة، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل علي أرض الواقع والعمل فوراً علي حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.



وشدد عصمت على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع قطاعات ومناطق شركة سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة أجراء امتحانات الثانوية العامة لمتابعة جميع المدارس والاستراحات الخاصة بالمراقبين لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك لتحقيق وتوفير احتياجات الطلاب والطالبات والمعلمين والقائمين علي عملية المراقبة، خلال فترة الامتحانات في اللجان أو الاستراحات الخاصة بالمغتربين.



وأوضح أننا مستمرون في زيادة ضخ وضغط كميات مياه الشرب المنتجة من محطات محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتم عمل التطهير اللازم لجميع الشبكات وخطوط الصرف الصحي، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة علي مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.