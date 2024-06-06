التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا في ترعة الطارف بدار السلام

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفلة في العاشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج لقيت مصرعها غرقا أثناء لهوها على حافة ترعة الطارف المارة أمام منزلهم إنزلقت قدماها وسقطت بها وجرى إنتشال الجثة بمعرفة الأهالي .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "ياسمين . ن . ف . ا" 10 سنة تلميذة جثة هامدة إدعاء غرق تقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "ناصر . ف . ا" 45 سنة عامل زراعي يقيم بذات الناحية أثناء لهو نجلته المذكورة على حافة ترعة الطارف المجاورة لمسكنها إنزلقت قدماها وسقطت بها مما أدي لغرقها ووفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى ساقلتة المركزي طالب في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالحوض من الناحية اليسرى تعدى عليه نجل عمه بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات على منزل آل إليهما بالميراث وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عبد الرحمن . ح . ل . م" 18 سنة طالب مصاباً بطلق ناري بالحوض من الناحية اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي يقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجل عمه "مصطفى . ح . ل . م" 22 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف على منزل آل إليهما بالميراث .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بأرتكاب الواقعة لذات السبب .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .