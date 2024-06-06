إنطلاق فعاليات المؤتمر الثاني العلمي لرابطة قناة السويس للميتابوليزم والكلى والقلب بالإسماعيلية

أنطلقت منذ قليل فعاليات جلسات النسخة الثانية لمؤتمر رابطة الميتابوليزم والكلي والقلب والمسجله بنقابة الاطباء بالاسماعيلية، والتي تستمر لمدة يومين.

وبدأت فاعليات، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، في تمام العاشرة صباحا و تستمر الجلسات حتي السادسة مساء اليوم الخميس.

أكد الدكتور هشام متولي، أن المؤتمر يدور عن احدث طرق علاج امراض السكر والغدد الصماء والكلي والقلب للمرضى بالمستشفيات.

وقال رئيس المؤتمر يشارك في القاء المحاضرات 100 استاذ من اكبر اطباء السكر والغدد الصماء والكلي والقلب من جميع الجامعات المصرية.

وكانت فعاليات المؤتمر الأولي لرابطة قناة السويس للميتابوليزم والكلى والقلب بالشراكة مع نقابة أطباء الإسماعيلية اقيم بأحد فنادق الإسماعيلية، في نفس الفترة من العام الماضي.

وشهد المؤتمر نخبة من كبار أطباء مختلف التخصصات الباطنة والقلب والكلى من مختلف الجامعات، ضمت : جامعة قناة السويس، جامعة الزقازيق، جامعة المنصورة، جامعة طنطا، ومن مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية برئاسة الدكتور هشام متولي.

وخلال كلمتهم عبروا عن أهمية الدور الفعال للأطباء البشريين في النهوض بالمنظومة الصحية في محافظة الإسماعيلية ومناقشة بعض الأمور الخاصة التي تواجه الأطباء مثل قانون المسئولية الطبية والإجراءات الخاصة بترخيص العيادات.