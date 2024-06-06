مدير تعليم الإسكندرية يتابع برنامج تدريب "استراتيجيات التدريس الفعالة"

تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية البرامج التدريبية بقاعات مجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز وقاعات مجمع مصطفى النجار الرسمية لغات مميز مشيدًا بالتفاعل والمشاركة المتميزة لمعلمات وموجهات رياض الأطفال واستخدام كافة الوسائل التكنولوجية والتعليمية لتحقيق أهداف التدريب والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشاد بحالة الانضباط وحُسن استخدام خامات التدريب والالتزام بقواعد العمل وابتكار المستهدفين في تنفيذ وتفعيل الاستراتيجيات والأنشطة المتضمنة في البرنامج مع استخدام المدربين لأدوات ووسائل معينة متميزة وحُسن إدارتهم للقاعات التدريبية والوقت المخصص للأنشطة التدريبية.

وثمن جهود المُجمعين المستضيفين لجميع المدربين والمتدربين في تجهيز القاعات التدريبية والتعاون مع إدارة التدريب والتعليم العام وتوجيه عام رياض الأطفال على أفضل نحو وتذليل أية عقبات، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة برنامج تدريب معلمات وموجهات رياض الأطفال الذي انطلقت فعالياته السبت الماضي ويستمر حتى الخميس 6 من يونيو 2024 .

وشدَّد مدير المديرية على استبيان آراء المتدربات في اليوم الختامي بشأن الاحتياجات التدريبية خلال الفترة المقبلة ورغباتهنّ في برامج معينة تسهم في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية مثل برامج الذكاء الاصطناعي وبرامج الخط العربي وبرامج اللغة الأجنبية وغير ذلك من البرامج .

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