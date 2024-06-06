طلاب الأدبي يؤدون امتحان البلاغة بالثانوية الأزهرية

يؤدي طلاب القسم الأدبي بالثانوية الازهرية اليوم الخميس الامتحان في مادة البلاغة في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 لينتهي اليوم الأسبوع الأول من الامتحانات والتي تستمر حتى 15 يوليو المقبل تتخلها اجازة عيد الأضحى المبارك.

وتشهد لجان معاهد الإسماعيلية الأزهرية إجراءات أمنية مشددة لتأمين سير العملية الامتحانية. وادى امس الأربعاء طلاب القسم العلمي الامتحان بمادة الجبر والهندسة الفراغية وسط حالة من الهدوء .

وقام الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية بجولة تفقدية بعدد من اللجان لمتابعة سير العملية الامتحانية، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته لتلقي أي استفسارات، ولإزالة أى عقبات تعوق العملية الامتحانية للشهادة الثانوية بشكل فوري.

وعقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اجتماعا برؤساء وأعضاء مراكز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023، بحضور الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي، على التجهيزات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتنفيذ التعليمات الوارده من قطاع المعاهد الأزهرية، وشدد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على ضرورة التزام الجميع بمهام عملهم، على أكمل وجه، فيما يخص امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي بدأت السبت 1 يونيو للقسم العلمي، والأحد 2 يونيو للقسم الأدبي لجميع المواد الدراسية، وشدد فضيلته على ضرورة مطابقة البيان العددي للطلاب مع العدد المدون على مظاريف أسئلة البوكليت، مطالبًا بضرورة التركيز والدقة والالتزام بالتعليمات المقررة للعملية الامتحانية وخاصة في تسليم مظروف أسئلة البوكليت لرئيس ووكلاء اللجنة دون غيرهما ومن يخالف ذلك سيتم إحالته للمساءلة القانونية.

ويقول الشيخ محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات الامتحانات، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.