القليوبية تطلق مبادرة "ليال عشر" احتفالا بالعشر الأوائل من شهر ذى الحجة

نظمت إدارة شباب كفر شكر مبادرة "ليال عشر" احتفالا بالعشر الأوائل من شهر ذى الحجة ، بحضور طارق صلاح الدين مدير إدارة شباب كفر شكر ،وأعضاء مراكز شباب الإدارة ، وذلك بعد تدشينها بمديرية الشباب والرياضة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، لنشر الوعى الدينى لدى الشباب والنشء.

مبادرة "ليال عشر" احتفالا بالعشر الأوائل من شهر ذى الحجة بإدارة شباب كفر شكر بالقليوبية..

تناولت فعاليات المبادرة تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الطليع على علاء طالب بالمعهد الأزهرى ، وندوة دينية لفضيلة الشيخ محمود صبرى عبد المنعم من الأوقاف تناول فيها فضل العشر الاوائل من ذى الحجة وشرح وافى لفريضة الحج وشروطها وموجباتها والحكمة من فرضها ومناسكها ، الأيام العشر الاوائل من ذي الحجة ولياليها انها أيام خير وبركة يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، ومن فضل الله تعالى أن هيأ للمسلمين المواسم العظيمة، لتكون مغنما للطائعين، ومن أعظم هذه المواسم وأجلها ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا ألا وهي أيام عشر ذي الحجة، في هذه الأيام تتضاعف الحسنات إلى ثواب يزيد على ثواب المجاهدين .

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مبادرة *ليال عشر* تهدف إلى نشر الوعي الديني بين النشء والشباب بأهمية وفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة والتي تنطلق من أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه ، بتكثيف البرامج والأنشطة لتعظيم دور مراكز الشباب فى بناء الشخصية المصرية وإعادة تشكيل الوعى لدى النشئ والشباب بما يتواكب مع طموحات ورؤية الدولة المصرية نحو المستقبل .