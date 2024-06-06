وفاة 4 أشخاص وعشرات الجرحى في حادث اصطدام قطارين بالتشيك

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، فيما أُصيب أكثر من 20 آخرين عندما اصطدم قطار ركاب بآخر للشحن في جمهورية التشيك، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".



وقال وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان، إن نحو 20 شخصًا أُصيبوا بجروح طفيفة، بينما أُصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع في مدينة باردوبيتسه، على طول ممر السكك الحديدية الرئيسي في البلاد من براج إلى الشرق.

وقدم رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، تعازيه على منصة التواصل الاجتماعي إكس، قائلًا إن "الحادث كان كارثة كبيرة وإننا جميعًا نفكر في الضحايا والمصابين".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مارتن كافكا، المتحدث باسم شركة السكك الحديدية في البلاد، قوله إن عدد الضحايا قد يرتفع.

وذكرت "رويترز" نقلًا عن خدمات الإنقاذ من الحرائق أن قطار الركاب الذي تديره شركة ريجيوجيت كان يحمل أكثر من 300 شخص.

وأظهرت لقطات بعد الحادث خروج عربة واحدة على الأقل عن المسار، بينما أظهرت الشرطة صفًا من مركبات خدمة الطوارئ وطائرة هليكوبتر في الموقع.

ونقل التلفزيون التشيكي العام عن متحدث باسم فرقة الإطفاء قوله إنّ قطار الشحن كان يحمل كربيد الكالسيوم (مادة كيميائية صناعية خطيرة) على الرغم من أن العربتين الأوليين كانتا فارغتين، لذلك لم يحدث أي تسرب، حسبما ذكرت رويترز.

وقال وزير النقل التشيكي مارتن كوبكا، الذي سافر مع وزير الداخلية إلى موقع التحطم، في مؤتمر صحفي بثّه التلفزيون، إن التحقيق في الحادث بدأ، وإن من السابق لأوانه التكهن بأسبابه.