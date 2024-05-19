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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

«منصور»: المطار يشهد أعمال تطوير وتعديل تخطيط موقف الطائرات

مطار مرسى مطروح يفتتح الموسم السياحى الصيفى لرحلات أوروبا من التشيك

وصول أولى رحلات الموسم
وصول أولى رحلات الموسم السياحى الصيفى لرحلات أوروبا من التشي

استقبل مطار مرسى مطروح الدولى أولى رحلات الموسم السياحى من دولة التشيك وعلى متنها 147 راكبا من السائحين.. وقامت إدارة العلاقات العامة والعمليات بالترحيب بالركاب السائحين وتوزيع الورود والشيكولاتة وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية وجذب مزيد من السياحة الأوروبية لجميع أنحاء الجمهورية.

أحمد منصور

وفى هذا السياق أكد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أن مطار مرسى مطروح يشهد العديد من أعمال التطوير والتحديث، حيث تم تعديل تخطيط موقف الطائرات وتحويله من 2 استاند إلى 4 استاند بنظام الدفع الخلفى (push back)، وأيضا تم تحديث منظومة الكاميرات بالصالات وخطوط ربط IT وتحديث منظومة VDC، بالإضافة إلى أنه تم عمل منظومة شاملة لاستبيان واستطلاع آراء السائحين والمدمجة بشبكة قطاع المطارات بالشركة المصرية للمطارات.. جدير بالذكر أنه من المتوقع زيادة أعداد الرحلات السياحية إلى 25 رحلة أسبوعية من دول (التشيك – إيطاليا – سلوفاكيا – المجر – صربيا – بلغاريا – بولندا).

الجريدة الورقية