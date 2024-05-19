مطار مرسى مطروح يفتتح الموسم السياحى الصيفى لرحلات أوروبا من التشيك

«منصور»: المطار يشهد أعمال تطوير وتعديل تخطيط موقف الطائرات

استقبل مطار مرسى مطروح الدولى أولى رحلات الموسم السياحى من دولة التشيك وعلى متنها 147 راكبا من السائحين.. وقامت إدارة العلاقات العامة والعمليات بالترحيب بالركاب السائحين وتوزيع الورود والشيكولاتة وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية وجذب مزيد من السياحة الأوروبية لجميع أنحاء الجمهورية.

أحمد منصور

وفى هذا السياق أكد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أن مطار مرسى مطروح يشهد العديد من أعمال التطوير والتحديث، حيث تم تعديل تخطيط موقف الطائرات وتحويله من 2 استاند إلى 4 استاند بنظام الدفع الخلفى (push back)، وأيضا تم تحديث منظومة الكاميرات بالصالات وخطوط ربط IT وتحديث منظومة VDC، بالإضافة إلى أنه تم عمل منظومة شاملة لاستبيان واستطلاع آراء السائحين والمدمجة بشبكة قطاع المطارات بالشركة المصرية للمطارات.. جدير بالذكر أنه من المتوقع زيادة أعداد الرحلات السياحية إلى 25 رحلة أسبوعية من دول (التشيك – إيطاليا – سلوفاكيا – المجر – صربيا – بلغاريا – بولندا).