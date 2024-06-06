الاحتلال يقتحم مدن فلسطينية فجر اليوم

شهد فجر اليوم الخميس الموافق 6 يونيو، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة بعدة آليات عسكرية، وتمركزت في حي ام الشرايط.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا مخيم عقبة جبر في أريحا، وذلك بعدة آليات، وداهم جنود الاحتلال أحد المنازل ودمرت محتوياته بالكامل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، شابا من مدينة نابلس واعتدت على عائلة بالضرب بين مخيمي عسكر الجديد والقديم شرقا.

الاحتلال يعتدي بالضرب على العائلات الفلسطينية



وقالت مصادر محلية أن 10 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس من جهة حاجز بيت فوريك، وتمركزت في منطقة المساكن الشعبية، واعتقلت الشاب أحمد كتانة، عقب مداهمة منزله، كما داهم جنود الاحتلال منزلا يعود لعائلة الحشاش في محيط مخيمي عسكر الجديد والقديم، واعتدوا على ساكنيه بالضرب.