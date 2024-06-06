روسيا تعتزم تنظيم اجتماع فلسطين آخر

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف إن موسكو تعتزم تنظيم اجتماع آخر يجمع أعضاء كافة القوى السياسية الفلسطينية، لأن الحدث السابق من هذا النوع كان ناجحا.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، وصف بوجدانوف، الاجتماع السابق بأنه "اختراق تاريخي" لأن المندوبين "وقعوا على إعلان توافقي مشترك للمرة الأولى".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي للصحفيين بأن اعتراف الغرب بفلسطين هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، لكن هذه الخطوة طال انتظارها، قائلا: "يبدو لي أنها خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، لكن هذه الخطوات طال انتظارها مقارنة بموقفنا، وكما تعلمون فقد اعترف الاتحاد السوفييتي بدولة فلسطين من قبل".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية الذي نظمته وكالة تاس، إن روسيا يمكن أن تقدم مساهمتها في عملية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واوضح انه لا يعتقد أن ينبغي على روسيا أن تلعب دورا قياديا نوعا ما في عملية واوضح أن السلام، مرجعا السبب لوجود العديد من أصحاب المصلحة الذين يشاركون بشكل مباشر في هذا الصراع ولهم تأثير كبير على الأحداث الجارية.

وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا يمكنها أن نقدم مساهمتها في محاولات حلها، حيث يرى أن دول الشرق الأوسط يجب أن تلعب الدور الحاسم.

وقال معلقا على آفاق التسوية في الشرق الأوسط "أعتقد أن الدور الحاسم يجب أن تلعبه الدول والمنظمات الإقليمية مثل منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية".

