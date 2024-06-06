الكاجوال يعكس خسارة وزن ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر نجلة الفنان أحمد زاهر متابعيها ببعض الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام.

وبدت ملك أحمد زاهر بإطلالة كاجوال، عكست خسارة وزنها بشكل لافت، حيث ارتدت قميص أبيض ونسقت عليه بنطال جينز فيما انتعلت حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون الكشمير في الشفاه.

ملك أحمد زاهر

ملك أحمد زاهر من مواليد 1 يوليو 2002 -)، ممثلة مصرية، وهي الابنة الأولى للفنان أحمد زاهر.

حياتها

بدأت التمثيل في سن مبكر وكان أول ظهور لها في فيلم كابتن هيما في عام 2008 مع تامر حسني. من أشهر أعمالها، فيلم عمر وسلمى (2009) ومسلسل الحارة (2010)، ومسلسل القاصرات (2013)، ومسلسل نسل الأغراب (2021).

ذكر والدها أن دخول ابنتيه عالم التمثيل حدث بإقناع من صديقه المغني تامر حسني حيث اشتركتا معه في فيلم كابتن هيما، ولكنهما ستتوقفان لحين بلوغهما سن الرشد والوقوف على رغبتهما في استكمال التمثيل أم الاتجاه إلى تخصصات أخرى.