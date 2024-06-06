اليوم.. تقديم العرض المسرحي "ماما أنا آسف" بثقافة الفيوم 

يشهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك أعلنت الهيئة العامة عن تقديم عدد من العروض المسرحية المجانية ضمن نوادي مسرح الطفل، في إطار برامج وزارة الثقافة خلال الإجازة الصيفية، حيث يشهد فرع ثقافة الفيوم العرض المسرحي "ماما أنا آسف" لفرقة الفيوم العرض تأليف وأشعار سامح الرازقي وإخراج عيد عثمان ويقام بداية من مساء اليوم الخميس الموافق 6 يونيو ويستمر حتى يوم 15 يونيو الجاري، وذلك على مسرح مجلس مدينة الفيوم في الساعة التاسعة مساء يوميا.

مناقشة كتاب "الطفل والبيئة" ضمن احتفالات ثقافة الفيوم باليوم العالمي للبيئة

من ناحية أخرى وضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة شهدت مكتبة منية الحيط مناقشة كتاب "الطفل والبيئة" تأليف أيمن أبو الروس، ناقشه مصطفى محمد محمود مدير المكتبة، متحدثا عن أضرار التلوث وخطره على البيئة، ودور الأطفال في الحفاظ عليها، وحمايتها من التلوث.

واستمرارا للنشاط المنفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة الكعابي الفرعية، بالتعاون مع قسمي التمكين الثقافي والجمعيات الثقافية، ورش فنية أحدهما من الورق الكرتون، وأخري لإعادة التدوير من مخلفات البيئة.

وعقد قسم المواهب بفرع ثقافة الفيوم محاضرة توعوية حول "حماية الطفل من العنف والتحرش"، تحدثت فيها شيماء حمدي مدرب تنمية مجتمعية، عن مفهوم التحرش وتأثيره على المجتمع، وكيفية تجنب التحرش، وتوعية الأطفال حول كيفية التصدي للمتحرش، أعقبها حوار مفتوح حول العمل الجماعي وأثره على المجتمع وكيفية تأثيره في إعمار الأرض.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.