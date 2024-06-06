شوبير حارسًا وعمر كمال أساسيًا.. "أبومسلم" يكشف توقعاته لتشكيل المنتخب أمام بوركينافاسو

أشاد أحمد أبو مسلم، نجم المنتخب المصري السابق، بالمدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، قائلاً: «حسام حسن من الشخصيات المقاتلة وصاحبة الجهد الكبير والروح العالية في أرضية الملعب».



وقال أبو مسلم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حسام حسن يقوم بعرض بعض اللقطات على اللاعبين للوقوف على بعض النقاط الهامة لتجنب الأشياء السلبية خلال المباراة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر



وأضاف نجم المنتخب المصري السابق،: أتوقع التشكيل الأنسب لمباراة الغد هو مصطفى شوبير لحراسة المرمى، محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمر كمال، وفي الوسط مروان عطية وأكرم توفيق، أما في خط الهجوم الأمامي؛ إمام عاشور ومحمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد.



وأوضح أحمد أبو مسلم، نجم منتخب مصر السابق، حديثه، بتوقعه فوز المنتخب الوطني غدًا في مباراته أمام بوركينا فاسو، بهدفين دون رد.



يختتم منتخب مصر مرانه الجماعي مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو مساء غد الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم على ستاد القاهرة الدولي.

ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة مصر، وجيبوتي وسيراليون.

ويستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، في العاشرة مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وبالتالي هي القنوات الناقلة لـ مباراة مصر ضد بوركينا فاسو.