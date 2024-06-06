لجنه دولية تناقش مخاطر التسونامى على الإسكندرية

عقد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمحافظة الإسكندرية، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء، لخبراء اللجنة الدولية للحد من مخاطر التسونامي لمنطقة البحر المتوسط وشمال الأطلنطى بمقر المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

وقال الدكتور عمرو حمودة نائب رئيس اللجنة الدولية للحد من مخاطر التسونامي باليونسكو ورئيس مركز المخاطر البحرية، إن ذلك يعد الاجتماع الأول الذي يعقد في دولة إفريقية وهي مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

وأضاف حمودة، أن اختيار مدينة الإسكندرية لعقد الاجتماع الدولى جاء في إطار احتفال اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو بتحقيق الإسكندرية للمعايير الدولية للجاهزية للحد من مخاطر التسونامي.

وتناول الاجتماع مراجعة برامج الحد من مخاطر التسونامي لدول البحر المتوسط عرض الأنشطة التي قامت بها الدول لتحقيق الاستعداد والجاهزية لأي مخاطر محتملة بمنطقة البحر المتوسط و شمال الأطلنطي، وشارك بالاجتماع 8 دول وهي (قبرص، اليونان، تركيا، ايطاليا، فرنسا، مالطا، المغرب وإسبانيا) بجانب منسقي اللجنة الحكومية للحد من مخاطر التسونامي باليونسكو.

وشهد البرنامج الدولي، بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، إنجازات في مجال التوعية من مخاطر موجات التسونامي، ودعم محافظة الإسكندرية، لهذا البرنامج الهام الخاص بتوعية المواطنين لطرق الإخلاء في حال تعرض المحافظة إلى موجات تسونامي نتيجة عن حدوث زلزال في البحر المتوسط، ونتيجة لهذا المجهود الضخم والذي تم خلال العامين السابقين، فإن اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو (برنامج الحد من مخاطر التسونامي) قدمت شهادات الاستحقاق لمدينة الإسكندرية وللقائمين على البرنامج.

وقيام منظمة اليونسكو بالأمم المتحدة لمحافظة الإسكندرية بتقديم الشكر لمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والجدير بالذكر أن مدينة الإسكندرية، قد تعرضت للغرق نتيجة موجات التسونامي مرتين في عام 365م و١٣٠٣م