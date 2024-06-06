وفد الصين يزور المتحف الروماني بالإسكندرية

استقبل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، وفد رفيع المستوى من دولة الصين ضم كلا من Mr. WuDi مدير إدارة الإبداع الثقافي بمتحف القصر، و Mr. Feng Ganglin مدير قسم إدارة الفرع الشمالي بمتحف القصر Ms.Dong D I نائب مدير إدارة التبادل الدولي بمتحف القصر، Shi xiumin زميلة أبحاث مقر مشروع الفرع الشمالي متحف القصر Zhou Guan مدير المشروع لشركة متحف القصر الثقافي والإبداعي المحدودة Mr. Shih Chenhung، مؤسس ثقافة بكين وينبو يانجشين شركة الصناعة المحدودة Ms.shinleichi المؤسس المشارك لشركة Beijing Wenbo Yangxin Culture‏ ‏Industry Co., Ltd.‏ Ms. Tang yanling المدير العام لشركة Fujian Intercontinental Global Travel Co., Ltd.‏

وكان فى استقبالهم الدكتورة ولاء مصطفي عبد العاطي مدير عام المتحف اليونانى الرومانى وإدارة العلاقات العامة، موضحه لهم أهم التطورات التي طرأت على المتحف وطرق العرض المستحدثة والأنشطة والفاعليات التى تقام بالمتحف والخدمات التى تقدم لذوى الاحتياجات الخاصة وسبل الاتاحه لهم

وأشارت دكتور ولاء، إلى إمكانية بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ورافق الوفد بجولة تفقدية تفصيلية داخل قاعات العرض للتعرف علي مقتنيات المتحف التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي وما يعرضه سيناريو الحديث للمتحف

وحرصت الزيارة على إلتقاط الصور التذكارية خلال جولتهم معربين عن شدة إعجابهم بالمتحف بعد تطويره بأعتبارة معلماً تنويري وحضاري فى مصر والعالم أجمع.

وخلال جولتهم للمتحف أعربوا عن أنبهارهم بأسلوب العرض الراقى والقطع الأثرية المعروضه وطريقة العرض المتحفى بعد التطوير

حرص أعضاء الوفد علي التقاط مجموعة متنوعة من الصور التذكارية لهذه الزيارة وتسجيلها في سجل كبار الزوار بالمتحف.