إصابة 7 أشخاص في سقوط أسانسير داخل برج سكنى بالدقى

تعرض 7 أشخاص إثر سقوط أسانسير داخل برج سكنى في منطقة الدقي،تم نقل المصابين إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .



إصابة 7أشخاص في سقوط أسانسير داخل برج سكنى بالدقى



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط مصعد بداخله 7 أشخاص في الدقي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ إلى المكان، وتبين من خلال الفحص إصابة 7 أشخاص سقط بهم أسانسير العقار من الطابق السادس.

وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة .



وفاة شخص أثناء حضوره جلسه محاكمته بسبب خلافات مع زوجته

وفي واقعة أخري ، توفي شخص داخل دار القضاء العالي بوسط البلد، بسكتة قلبية أثناء حضوره جلسة قانونية في المحكمة بسبب خلافات مع زوجته ، فسقط فجأة على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة الإسعاف إسعافه.

ودلت التحريات الأولية أن عدد القضايا المقامة ضده من زوجته تجاوز الـ١٢ قضية منذ ٣ سنوات.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وذلك بعد مناظرة النيابة العامة للجثمان وتم نقله لأقرب مستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة

إحالة مسئول بأحد البنوك وآخر لاتهامهما بالاستيلاء على 2 مليون جنيه للمحاكمة

كما أحالت الجهات المختصه ، مسئولا بأحد البنوك لاتهامه بالاشتراك مع آخر، في الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله بقيمة تجاوزت 2 مليون و100 ألف جنيه، عن طريق الاحتيال بمخطط وضعه للاستيلاء على أموال البنك وذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول، تهمة أنه بصفته موظف عام مسؤول علاقات عامة بأحد البنوك، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله.

واستولى علي (نحو 2 مليون و100 ألف جنيه مصري)، بالإضافة إلى مبلغ نحو 5 آلاف جنيه، وكان ذلك بحيلة أن أثبت على خلاف الحقيقة رغبة أحد عملاء البنك في تحديث بياناته، واستصدار بطاقة خصم مباشرة على ذات الحساب، وتسلم مجهول البطاقة وسلمها للمتهم الأول، الذي استولى بواسطتها على المبالغ المالية وبنية تملكها.