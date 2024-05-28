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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة سيدة سقط بها أسانسير في عقار بالغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية،  حادثا مروعا أصيبت فيه سيدة عقب سقوط "أسانسير" بها داخل عقار وتمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إصابة سيدة سقط بها أسانسير في عقار بالغربية 

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابة بعقار سكني أمام البنك الزراعي بمدينة قطور.

انتقل رجال الإنقاذ البري إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط مصعد من الطابق الرابع.

أسفر الحادث عن إصابة سيدة في العقد الخامس من العمر بكسور في الفقرات وسحجات متفرقة.

نقلت المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 إصابة 3 أشخاص في  مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج 

كما تعرض  3 أشخاص  للاصابة ، في مشاجرة بالأسلحة النارية بمحافظة سوهاج لخلافات على أولوية المرور، وتوالت النيابة التحقيق. 

وتلقى مركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج،  بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على أولوية المرور، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة.

بسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم، بسبب خلاف على أولوية المرور وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

جثة معلقة داخل فيلا تثير الذعر في كمبوند بالشيخ زايد

وفي واقعة اخري ،  أثارت جثة شخص عثر عليها معلقة داخل فيلا داخل أرقى كمبوند فى منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حالة من الخوف الشديد والذعر، وتوالت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة الأمن الخاص بأحد الكمبوندات بالشيخ زايد بعثورهم على جثة لشخص معلقة داخل فيلته ملفوفًا من رقبته ما يرجح قيامه بإنهاء حياته شنقًا، ما أثار حالة من الخوف بين سكان المكان من جيرانه.

وبعرض البلاغ على اللواء هشام أبوالنصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لسرعة كشف ملابسات الحادث، والتأكد من كونها عملية انتحار بعد سؤال أسرته وعمل التحريات اللازمة.

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