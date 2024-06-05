السجن 4 أيام للمتهمين بالتعدي على سيدة وتصويرها فى مصر القديمة

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس ثلاثة متهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على سيدة وتصويرها. وأمرت النيابة بإجراء الكشف الطبي على المجني عليها لتحديد حالتها الصحية واستكمال التحقيقات.

تفاصيل التعدي على سيدة فى مصر القديمة

وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين اختطفوا عاملة جمع البلاستيك وحاولوا الاعتداء عليها أسفل كوبري في منطقة بطن البقر، بينما كانوا يقومون بتصويرها بهاتف أحدهم. إلا أن السيدة تمكنت من الاستنجاد بأحد المارة، مما دفع المتهمين إلى الفرار وتركها.

لكن القصة لم تنته هنا، حيث تفاجأت السيدة بعد ذلك بتهديد أحد المتهمين لها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. خوفاً من الفضيحة، ذهبت السيدة إلى المتهم في مشتل بمنطقة الملك الصالح حيث وجدت باقي المتهمين معه، فقاموا بالاعتداء عليها مرة أخرى بالقوة.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية في منطقة مصر القديمة من القبض على المتهمين الثلاثة، الذين اعترفوا بارتكابهم لجريمة الاعتداء على المجني عليها واغتصابها. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة للتحقيق.

تأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الأحداث التي تسلط الضوء على مشكلات العنف ضد النساء في مصر، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات القانونية والتدابير الوقائية المتبعة لمكافحة هذه الظاهرة. وفي هذا الإطار، أكدت النيابة العامة أنها ستتابع التحقيقات بدقة لضمان تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة.

وفي سياق منفصل، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 25112 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:(1222) مخالفة السير بدون تراخيص.(32) دراجة نارية مخالفة.(9079) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(11) مخالفة موقف عشوائى.(1252) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.