إحالة المتهمين بسرقة السيارات في عين شمس لمحاكمة

أحالت نيابة عين شمس، تشكيل عصابي لمحكمة الجنح لاتهامهم بـ سرقة السيارات في منطقة عين شمس.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من مواطن يفيد سرقة سيارته وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على ٣ أشخاص “لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامهم بالاشتراك فيما بينهم وسرقة سيارة،تم ركنها أمام عقار كائن بدائرة القسم، واعترفوا بسرقتها بأسلوب توصيل الاسلاك وتم إعادة السيارة لصاحبها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسهم إلى أن تمت إحالتهم لمحكمة الجنح.

ومن جهة اخرى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى مجال التمريض وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات -على خلاف الحقيقة-بقصد الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءاتتم ضبطهابمقر الكيان، وبحوزتها(شهادات إجتياز دورات تدريبية فى مجال التمريض "مزورة" - كارنيهات دراسية - مجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان- مجموعة من طلبات الإلتحاق - أكلاشيه- دفتر تحصيل نقدية- هاتف محمول "بفحصهفنياً تبين إحتوائهعلى العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهاالإجرامى")، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

وفي سياق منفصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.

ومن جهة اخرى واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 25112 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:(1222) مخالفة السير بدون تراخيص.(32) دراجة نارية مخالفة.(9079) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(11) مخالفة موقف عشوائى.(1252) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.