فيديو معتز عزايزة يكشف تحيز ميتا ضد فلسطين

اتهم فراس حمد، الذي كان مهندسًا يعمل مع فريق التعلم الآلي في شركة Meta، الشركة بطرده بسبب تعامله مع منشورات Instagram المتعلقة بفلسطين في دعوى قضائية.

وبحسب رويترز، فهو يتهم الشركة بالتمييز والإنهاء غير المشروع وإظهار نمط من التحيز ضد الفلسطينيين.

وقال حمد إنه لاحظ وجود مخالفات إجرائية في كيفية تعامل الشركة مع القيود المفروضة على محتوى شخصيات فلسطينية على إنستجرام، مما منعهم من الظهور في الموجزات وعمليات البحث. يبدو أن إحدى الحالات التي تضمنت مقطع فيديو قصيرًا يظهر مبنى مدمرًا في غزة أدت إلى إقالته في فبراير.

واكتشف حمد أن الفيديو الذي صوره المصور الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة، تم تصنيفه بشكل خاطئ على أنه إباحي، وقال إنه تلقى توجيهات متضاربة بشأن ما إذا كان مخولاً بالمساعدة في حل المشكلة، ولكن تم إخباره كتابيًا في النهاية بأن المساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها كانت جزءًا من مهامه. ولكن بعد مرور شهر، ورد أن حمد أُبلغ بأنه يخضع للتحقيق. وقد قدم شكوى تمييز داخلي ردًا على ذلك، ولكن تم فصله بعد أيام وقيل له إن السبب هو انتهاكه لسياسة تحظر على الموظفين العمل في قضايا تتعلق بحسابات أشخاص يعرفونهم شخصيًا. ونفى حمد، وهو أمريكي من أصل فلسطيني، أنه يعرف شخصياً العزايزة.

وبالإضافة إلى تفصيل الأحداث التي أدت إلى إقالته في الدعوى، اتهم حمد أيضًا الشركة بحذف التواصل الداخلي بين الموظفين الذين يتحدثون عن وفاة أقاربهم في غزة. كما تم التحقيق مع الموظفين الذين يستخدمون الرموز التعبيرية للعلم الفلسطيني، في حين أن أولئك الذين سبق لهم أن نشروا الأعلام الإسرائيلية أو الأوكرانية في سياقات مماثلة لم يخضعوا لنفس التدقيق.

وقد اتُهم ميتا بقمع المنشورات التي تدعم فلسطين حتى قبل هجمات 7 أكتوبر ضد إسرائيل. في أواخر العام الماضي، كتبت السيناتور إليزابيث وارن رسالة إلى مارك زوكربيرج تثير مخاوف بشأن عدد مستخدمي إنستغرام الذين يتهمون الشركة بـ "حظرهم" بسبب النشر عن الأوضاع في غزة. وحكم مجلس الرقابة في شركة ميتا العام الماضي بأن أدوات الشركة أزالت عن طريق الخطأ مقطع فيديو منشور على موقع إنستغرام يظهر آثار غارة على مستشفى الشفاء في غزة أثناء الهجوم البري الإسرائيلي. وفي الآونة الأخيرة، فتح المجلس تحقيقًا لمراجعة الحالات المتعلقة بمنشورات على فيسبوك استخدمت عبارة "من النهر إلى البحر".

قال موقع إنجادجيت: "لقد طلبنا من ميتا الحصول على بيان بشأن الدعوى القضائية التي رفعها حمد، وسنقوم بتحديث هذا المنشور عندما نسمع الرد".