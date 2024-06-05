ضبط 84,5 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطاعم شهيره بطنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة .

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بقرى ميت حبيش البحرية و ميت حبيش القبلية واخناواى والرجدية وشبشير،للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وقامت الجهات المختلفة بتحرير 54 محضراً وضبط 84,5 كيلو لحوم واسماك فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحال ومطاعم شهيره

وقامت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع التموين فتم التحفظ على 40 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمى، 30 كيلو فسيخ اشتباه صلاحية وسحب عينة بميت حبيش البحرية 10 كيلو لحوم بالعظام بلدية ذبح خارج المجازر اشتباه صلاحية بجزار بميت حبيش البحرية، 4,5 كيلولحوم بلدية الذبح خارج المجازر بمحل جزارة باخناواى.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 17محضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية 6 محاضر مخالفة القرار 97 عدم وجود شهادة صحية .

كما قامت مديرية التموين بتحرير ٦ محاضر عدم الاعلان عن الاسعار2 محاضر نقص وزن خبز سياحى.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 12 محضر نقص اشتراطات صحية ، خمسه اعدام خمسة كيلو فسيخ، كيلو و نصف برجر 40 عبوة مياه غازية كنز، وعدد عشره علب عصير وخمسه عشره علبة زبادى ،وخمس أكياس ربع كيلو كاتشب.

وقدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشية، مؤكدا على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الاضحى المبارك و للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار أو عدم الاعلان عنها في المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .