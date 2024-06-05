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الأربعاء 05 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسميًا.. ميار شريف تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الاتحاد المصري للتنس رسميا قبل قليل، عن تأهل البطلة ميار شريف إلى أولمبياد باريس 2024 رغم خروجها من الدور الثاني في بطولة رولان جاروس وضياع فرصة التأهل المباشرة ضمن قايمة الـ50 الأولى .

وتأهلت ميار شريف إلى دورة الألعاب الأولمبية حسب القوانين الجديدة بعد خروج اللاعبة الكينية بطلة دورة الألعاب الإفريقية وساندرا سمير ولميس الحسيني من قائمة أفضل 400 لاعبة في التصنيف العالمي، لتتأهل ميار شريف المصنفة رقم 53 عالميا للأولمبياد وفقا للكوتة القارية.

وتحتل ميار شريف حاليا المركز الـ53 عالميا وتشارك في بطولة ماكاراسكا للتنس في كرواتيا وأمامها الفرصة للتقدم في التصنيف العالمي .

الجريدة الورقية