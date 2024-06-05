رسميًا.. ميار شريف تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

أعلن الاتحاد المصري للتنس رسميا قبل قليل، عن تأهل البطلة ميار شريف إلى أولمبياد باريس 2024 رغم خروجها من الدور الثاني في بطولة رولان جاروس وضياع فرصة التأهل المباشرة ضمن قايمة الـ50 الأولى .

وتأهلت ميار شريف إلى دورة الألعاب الأولمبية حسب القوانين الجديدة بعد خروج اللاعبة الكينية بطلة دورة الألعاب الإفريقية وساندرا سمير ولميس الحسيني من قائمة أفضل 400 لاعبة في التصنيف العالمي، لتتأهل ميار شريف المصنفة رقم 53 عالميا للأولمبياد وفقا للكوتة القارية.

وتحتل ميار شريف حاليا المركز الـ53 عالميا وتشارك في بطولة ماكاراسكا للتنس في كرواتيا وأمامها الفرصة للتقدم في التصنيف العالمي .