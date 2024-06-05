صحة الفيوم تنظم ورشة عمل حول تقييم المخاطر

عقدت مديرية الصحة بالفيوم، ورش عمل حول تقييم المخاطر للفرق الطبية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور عمرو قنديل -مساعد وزير الصحة للطب الوقائى، وتحت اشراف الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للصحة العامة و الدكتورة منال لبيب -مدير عام الادارة العامة للوبائيات والترصد وبرعاية الدكتور سامح العشماوي وبحضور الدكتور محمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية بالمديرية.

وانطلاقا من الدور الحيوى للتواصل اثناء المخاطر فى الوقت الذى يتصدى فيه العالم للتحديات القائمة والقادمة لأزمات الصحة العامة، حيث أن التواصل اثناء المخاطر ومشاركة المجتمع داعمين لبعضهما البعض فى محاولة لوضع المجتمعات فى قلب الاستجابة للاحداث الصحية .

وإيمانًا بأهمية التواصل اثناء المخاطر لانه ضرورى لنجاح تقديم كل من التدخلات الطبية وغير الطبية، يأتى حرص القطاع الوقائى (وحدة التواصل من اجل المخاطر) على عقد ورش عمل لتزويد الفريق الطبى بمعلومات عن تقييم المخاطر والتواصل من اجل المخاطر لما له من اهمية كبيرة فى مراحل الاستعداد والتأهب والاستجابة لأى حدث صحى قد يؤثر على الصحة العامة، وللارتقاء بالمنظومة الصحيةوخفض عب المرض والوفيات تحت عنوان (تعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعيةRCCE) .

وتم عقد ورشة عمل بمديرية الصحة بالفيوم بقاعة الدكتور محسن فتيح لمدة يومين بالاضافة الى التدريب الميدانى لمدة يومين بالمستشفى العام والوحدة الصحية بمنشاة عبد الله والمركز الطبى بالكيمان والمركز الطبى بالشيخ حسن ومركز رعاية طفل اول ورابع, وذلك بحضور جميع مديرى الادارات الفنية بالمديرية بالاضافة الى فريق الطب الوقائى

وقام بالتدريب فريق وحدة التواصل من اجل المخاطر الدكتورة شيرين الغزالى - مدير الوحدة والدكتور ادهم حشيش والدكتور احمد ماهر.

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