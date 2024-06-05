صحة قنا تكرم الفرق المتميزين في مكافحة العدوي

كرم الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، فريق مكافحة العدوي المتميزين في عدد من الوحدات الصحية علي جهودهم خلال الفترة السابقة وادئهم لمهام عملهم بصورة جيدة.

وأوضح بدران أن التكريم شمل مديري الإدارات الصحية ومسؤولي مكافحة العدوي بالإدارات وفرق مكافحة العدوي داخل الوحدات.

وأضاف الدكتور محمد أن التكريم الذي حضره الدكتورة أميرة قللي مديرة إدارة مكافحة العدوي بالمديرية قد إهتم بتشجيع المتميزين والحريصين علي تحسين مستوي النظافة بالوحدات ، الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوي المختلفة وحرصهم علي تنفيذ الإجراءات الخاصة بالإداريات المتعلقة بإجراءات المكافحة.

فيما أضافت الدكتورة أميرة أن المُكرمين قد إلتزموا بعمل لجان مكافحة العدوي وتطبيق الخطط الموضوعة في ذلك والعمل بصورة مستمرة علي حصر السلبيات ووضع خطط التصحيح لتلك السلبيات.

مضيفة إلي إستمرار تشجيع المتميزين وتكريمهم وفقاً لتقارير المتابعة والمرور علي الوحدات الصحية والذي تقوم به فرق الإشراف بالمديرية بهدف تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بتلك الوحدات.

يأتي هذا التكريم تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة تقديم الدعم النفسي والتشجيع المستمر للفرق الطبية للإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وكان الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، قد أعلن عن إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية الكرنك التابعة لإدارة أبوتشت الصحية، وذلك علي مدار يومي الأربعاء والخميس 6,5 يونيو الجاري، وذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة

وأوضح بدران أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان.

و كذلك التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها داعيا المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

إدارة الصيدلة بقنا تعلن عن حاجتها لصيادلة إكلينيكيين

أعلن تفتيش الصيدلة الإكلينيكية بإدارة الصيدلة بقنا، عن حاجته لعدد من الصيادلة للعمل كصيدلي إكلينيكي وذلك بمستشفيات (حميات قنا –حميات نجع حمادي- فرشوط المركزي –نجع حمادي العام – صدر قنا) وذلك طبقا لمنشور تطوير الرعاية الصيدلية رقم (1) لسنة 2017 والصادر من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

وأشار الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا أن علي السادة الصيادلة الراغبين في التقدم أن تتوفر لديهم الشروط الآتية:

*أن يكون المتسابق علي قوة العمل بالمستشفى المتقدم منها.

*حاصل على بكالوريوس صيدلة إكلينيكية أو صيدلة عامة من إحدي الجامعات المعتمدة.

*حاصل علي ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة.

*يفضل من لديه خبرة عملية لمدة عام على الأقل في الخدمات الصيدلية بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.

*يفضل أن يكون حاصلاً علي دراسات عليا تخص الصيدلة الإكلينيكية ( فارم دي- دبلومة صيدلة إكلينيكية-البورد الأمريكي –ماجستير صيدلة إكلينيكية أو كلينكال فارماكولوجي-زمالة الصيدلة الإكلينيكية) أو بكالوريوس صيدلة إكلينيكية.

*يفضل من لديه دورات و أنشطة تدريبية أو خبرة عملية في تخص الصيدلة الإكلينيكية .

مشيراً إلي أن من الممكن لمستلمي العمل من دفعة التكليف الجديدة التقديم للإعلان بشرط قضاء ثلاثة أشهر علي الأقل داخل الصيدلية بالمستشفي وإستيفاء الشروط السابقة.