بوتين: روسيا غير مهتمة بانتخابات الرئاسية الأمريكية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا غير مهتمة بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سواء جو بايدن أو دونالد ترامب.

وقال بوتين خلال لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في "منتدى سان بطرسبورغ الدولي" ردا على سؤال حول من هو الأفضل بالنسبة لروسيا، بايدن أم ترامب: "إذا كان الأمر كذلك، فإنه على العموم لا يهمنا.

وأكد بوتين على أنه بعد الانتخابات الأمريكية، لن يحدث أي تغيير جدي في العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وانطلق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 اليوم بمشاركة دولية واسعة، ويستمر حتى الـ8 من الشهر الحالي.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وصل إلى قطر، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حول إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين قال إن روسيا اختطفتهم، حسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال زيلينسكي في بيان عبر منصة «إكس» إن «قطر تساعد أوكرانيا في إعادة الأطفال الذين اختطفتهم روسيا. وسوف نناقش هذه الجهود الجارية في إطار التحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين، وستكون على جدول أعمال قمة السلام».

وأضاف زيلينسكي أن قطر «لعبت دورا نشطا في الاستعدادات لقمة السلام، وينبغي أن تصبح أحد الأصوات الشرق أوسطية الداعمة لعودة الناس إلى ديارهم، فضلا عن الأمن الغذائي والنووي وأمن الطاقة العالمي».

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه يعتزم أيضا مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والأمنية الثنائية مع أمير قطر.