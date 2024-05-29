بوتين: السلطات مطالبة بالعمل كما لو كانت على خط المواجهة

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السلطات بالعمل كما لو كانت على خط المواجهة، في ظروف التعبئة، ففي ظل الوضع الراهن، من المستحيل العمل بشكل مختلف.

قال بوتين خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، ولجان مجلس الدولة لشؤون التنمية الاجتماعية والاقتصادية: "لا أريد أن أشحن الأجواء، لكن الجميع يدركون طبيعة الفترة التي نعيش فيها، والمرحلة التاريخية التي تمر بها روسيا.

واضاف: إذا استوعبنا هذا، فإنه يتوجب على الجميع العمل كما لو كانوا على خط المواجهة الأمامية، بمعنى أنهم في ظروف التعبئة، وبهذه الطريقة فقط سنحقق الأهداف التي حددناها لأنفسنا. ففي الظروف الراهنة، من المستحيل العمل بشكل مختلف.