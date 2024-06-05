تدريبات متنوعه قوية لحراس مرمى الزمالك

أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الثلاثي محمد صبحي، ومحمود الشناوي، وعمر عبد العزيز، تدريبات فنية متنوعة تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس بالفريق.

وحرص لويس فيستني على منح الثلاثي العديد من التعليمات الفنية، وشرح بعض المواقف أثناء أداء المران .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.