الكلام وآخره

الأربعاء 05/يونيو/2024 - 09:14 م 6/5/2024 9:14:46 PM

أزمة محمد الشيبى مدافع بيراميدز وحسين الشحات جناح الأهلى هى قضية رأى عام تشغل الشارع الرياضى بأحداثها وتفاصيلها على مدار الشهور الماضية.. والأزمة دخلت طريقًا مسدودًا الآن بعد قرار اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام وهو القرار الذى سوف يضع الكرة المصرية فى موقف حرج وصعب للغاية.. قرار لم يكن فى محله وليس له ما يبرره.. لأسباب كثيرة منها أن محمد الشيبى من حقه اللجوء للقضاء بعد واقعة الضرب والسب والشتم التى تعرض لها من الشحات وشاهدها الملايين وأن لوائح الاتحاد الدولى لا تمنع أى لاعب من اللجوء إلى القضاء والمادة 54 من دستور الفيفا تمنح الحق للاعب فى اللجوء للقضاء خاصة القضاء الجنائى وهو ما فعله اللاعب المغربى كما أن اتحاد جمال علام أرسل خطابًا للفيفا للحصول على الفتوى فى أزمة الشيبى وكان موقف الفيفا حاسمًا وحازمًا وهو أن من حق الشيبى للجوء للقضاء دفاعًا عن نفسه وكرامته ودرء الأذى النفسى والبدنى الذى لحق له.. ولجنة الانضباط فى اتحاد الكرة أوصت بعد وصول رد الفيفا بحفظ شكوى النادى الأهلى.. وأن من حق الشيبى اللجوء لمحكمة جنح مدينة مصر التى قضت بحبس الشيبى سنة مع ايقاف التنفيذ وتغريمة مائة ألف جنيه ومنه من ممارسة أى نشاط رياضى.. لكن جمال علام ورفاقه أرادوا اللعب بالنار فعاقبوا الضحية بالإيقاف ست مباريات والغرامة مائة الف جنيه.. فى حين أنهم عاقبوا حسين الشحات الذى اعتدى بالضرب والسب والشتم بالإيقاف مباراتين والغرامة عشرين الف جنيه.. وهذا يعنى أن عقوبة المجنى عليه من اتحاد الكرة أشد وأغلظ.. يا حضرات قضية الشيبى والشحات حدثت بنفس التفاصيل فى الدورى الفرنسى والمجنى عليه لجأ للقضاء الفرنسى ولم يفعل معه الاتحاد الفرنسى مثلما فعل جمال علام مع الشيبى.. فقد قضت محكمة باريس الجنائية بسجن اللاعب برانداو مهاجم نادى باستيا لمدة شهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه بمبلغ 25 الف يورو لاعتدائه بالضرب والسب والشتم على تياجو موتا لاعب نادى باريس سان جيرمان بعد مباراة الفريقين التى فاز فيها باريس سان جيرمان على باستيا بهدفين مقابل لا شىء.. هذا هو الفارق بيننا وبينهم.. ومحمد الشيبى لجأ للفيفا ضد عقوبات اتحاد علام والمعلومات القادمة من سويسرا صادمة وتشير إلى رفع الإيقاف عن الشيبى وتغريم اتحاد جمال علام وأشياء أخرى..

