تعليم قنا.. تجهيز 45 لجنة إمتحان للثانوية العامة

شدد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، على الغاء خطوط السير المعدة مسبقاً للمتابعة وتكليف أعضاء المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية بالمرور على المدارس المعدة كلجان لامتحانات الثانوية العامة، وكذلك تلك المجهزة كاستراحات لمراجعة تجهيزات كل مدرسة و التأكد من توافر مبردات مياه و كولمان بكل دور من أدوار اللجنة و مراوح التهوية و عمل الكاميرات ومناسبة المقاعد لطالب المرحلة الثانوية ، وكذلك نظافة الفصول و دورات المياه والافنية ، بالإضافة إلى فرش الاستراحات و تجهيزها بكل التجهيزات المناسبة والملائمة بالتنسيق والتعاون مع مجالس أمناء الإدارات و الوحدات المحلية .

جاء ذلك خلال ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لاجتماع مع مديرو عموم الإدارات التعليمية بحضور الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام والاستاذ صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور نجم احمد مدير عام التعليم الفني و أعضاء اللجنة الثلاثية و مسئول الاستراحات و أعضاء المتابعة بالمديرية و التوجيه المالي والإداري و السيارات لمناقشة استعداد مديرية التربية والتعليم بقنا لامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في 45 لجنة امتحان موزعة على تسعة إدارات تعليمية يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 .

وأكد الوكيل على التطبيق الحازم لكل التوجيهات التي وجه بها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في اجتماعه أمس مع مديري المديريات التعليمية لإنجاح صمام أمان منظومة التعليم ما قبل الجامعي وعدم التهاون مع محاولة الغش أو الإخلال بأعمال الامتحان والتواصل الفوري مع غرفة العمليات المشكلة بديوان المديرية في حالة حدوث اي طارئ وحظر دخول الطالب أو الملاحظ إلى داخل اللجنة بالهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية ، كما نبه على اعداد حرم آمن حول اللجنة و معاونة رؤساء اللجان من منتسبي الإدارة أو المدرسة في تنظيم دخول الطلاب .

وأضاف محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن مديري الإدارات التعليمية مكلفون بتوفير عمال خدمات معاونة من المراحل التعليمية الأخرى للوفاء باحتياجات لجان الامتحان ، وتسليم كتبيات المفاهيم إلى رؤساء اللجان بحسب كشوف المناداة وعدم السماح بالعبث بها أو إتلافها لاستردادها مرة أخرى عقب نهاية الامتحانات .