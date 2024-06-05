اليوم العالمي للبيئة .. جولات أتوبيس الفن تصل العاصمة الإدارية

استقبلت العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للبيئة ، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، جولات أتوبيس الفن الجميل التثقيفية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ونظمت الجولة بالتعاون مع وزارة البيئة احتفالا بهذه المناسبة التي تقام هذا العام تحت شعار "أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا".

تضمنت الجولة عددا من الأنشطة المقدمة للأطفال وذوي الهمم للتعريف بالإنجازات الجديدة على أرض مصر ومدى تحقيقها لمعايير الاستدامة البيئية، وشاهد الأطفال خلال الجولة التخطيط المعماري وأشكال المباني وتصميماتها ونسبة الرقعة الخضراء بالنسبة للمباني وأساليب الري والإضاءة والتهوية وطرق التخلص من النفايات وذلك من خلال شرح لتلك النقاط بالتفصيل.

ورشة رسم وتلوين للأطفال

وشملت الجولة تنفيذ ورشة رسم وتلوين للأطفال بعنوان "معا للحفاظ على كوكب الأرض" باستخدام ألوان الفلوماستر، وورشة أخرى للرسم والتلوين قدمتها الفنانة رضوى القصبجي بعنوان "أرض الأحلام" عبر خلالها الأطفال عن تطلعاتهم وأمنياتهم في البيئة التي يريدون العيش بها.

كما تضمنت محاضرة بعنوان "المدن صديقة البيئة.. العاصمة الإدارية نموذجا" تناولت خلالها د. إيمان محمد، معنى المدن صديقة البيئة موضحة أنها تلك المدن التي تراعي شروط الاستدامة في تنفيذها وتسعى لتحقيق رفاهية المواطن والمجتمع وتم تطبيق المحاضرة على العاصمة الإدارية.

هذا وعقدت د. جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، حوارا ثقافيا عن "تخطيط المدن الذكية" وأهدافها في تحسين جودة الحياة.

الفعاليات قدمت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، وتأتي ضمن برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة احتفالا باليوم العالمي للبيئة تقدم خلاله أكثر من 365 فعالية ثقافية وفنية بالقاهرة والمحافظات للتوعية بأهمية الاحتفال بهذه المناسبة وإلقاء الضوء على المخاطر التي تواجه البيئة وضرورة الحفاظ عليها وحمايتها لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.