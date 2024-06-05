فيديو| الأولى على الشهادة الإعدادية بالأقصر: لم اكتف بالدروس وحلمي الالتحاق بالطب

هادئة يعكس هدوئها واتزانها ماتحويه دواخلها من العلم والأدب، صامتة لكن إذا تحدثت، تكلمت بطلاقة، إنها الطالبة بسنت أبو بكر، بمدرسة الدقيرة الإعدادية، بمدينة إسنا محافظة الأقصر، صاحبة المركز الأول على المحافظة بالشهادة الإعدادية لعام 2024.

أعربت بسنت عن بالغ سعادتها بتحقيقها المركز الأول على المحافظة، مؤكدة أنها اجتهدت خلال العام الدراسي وتعبت من أجل الوصول إلى هذه اللحظة.



وأكدت الأولى على المحافظة أنها تبدأ الدراسة عقب صلاة الفجر، كما انها تحرص على المواظبة على آداء الصلوات وحفظ القرآن الكريم، مشيرة الى أنها تدرس حوالي 7 ساعات باليوم، ثم تستكمل تحصيل دروسها ليلا، مشيرة إلى أنها تحافظ على برنامجها اليومي حتى تحقق ماتطمح إليه.

وأضافت الطالبة لم اكتف بالدروس فقط، بل كنت اطلع على قنوات اليوتيوب المتخصصة في شرح المواد التعليمية؛ لاستيعابها بشكل أكبر.



وعن حلمها؛ أشارت بسنت إلى عشقها للأطفال دفعها للرغبة في أن تصبح طبيبة أطفال، وتحقق رغبة والديها في اجتهادتها ومواصلة مسيرتها في التفوق.



