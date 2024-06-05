تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024، وسجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1990 و2130 جنيهًا، كما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3920 و4030 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024:

أسمنت النصر مستوى 1920 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل إلى 1930 جنيهًا في الطن.

أسمنت حلوان نحو 1980 جنيهًا في الطن.

الأسمنت المخلوط فتتراوح من 1290 إلى 1350 جنيهًا.

الأسمنت المقاوم ما بين 1990 و2130 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض ما بين 3920 و4030 جنيهًا