الأربعاء 05 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024، وسجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1990 و2130 جنيهًا، كما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3920 و4030 جنيهًا.

 

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أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء

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أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء

 

 

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024:

 

 

أسمنت النصر مستوى 1920 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل إلى 1930 جنيهًا في الطن.

أسمنت حلوان نحو 1980 جنيهًا في الطن.

الأسمنت المخلوط فتتراوح من 1290 إلى 1350 جنيهًا.

الأسمنت المقاوم ما بين 1990 و2130 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض ما بين 3920 و4030 جنيهًا

الجريدة الورقية