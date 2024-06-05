أمرت جهات التحقيق ، بحبس المتهم بإدارة صفحة لترويج بيع شهادات جامعية مزورة فى المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا.

حبس المتهم بإدارة صفحة لترويج بيع شهادات جامعية مزورة في المنوفية



وكان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع شهادات جامعية مزورة مقابل مبالغ مالية.



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام صاحب الحساب بالترويج لشهادات جامعية بمقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب المُشار إليه وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة المنوفية)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" - عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بأختام منسوبة لجامعات وكليات مختلفة "مزورة" - طابعة ألوان - جهاز حاسب آلي - عدد 4 أختام "مقلدة").

واعترف بإنشائه الحساب للترويج لنشاطه الإجرامي مقابل مبالغ مالية وأن الأدوات والأجهزة المضبوطة يستخدمها في اصطناع الشهادات المزورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



مصرع شخص وإصابة آخر في حادث على طريق الواحات

وغي سياق آخر ، لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر جراء حادث وقع على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتعاين جهات التحقيق مسرح الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بوقوع حادث على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة لموقع الحادث، لكشف ملابساته والوقوف على أسبابه، كما تجري جهات التحقيق المختصة التحقيقات اللازمة لبيان سبب الحادث.

ونقلت الإسعاف جثة الشخص المتوفي إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم له.

المشدد 5سنوات لـ موظف بتهمة حيازة سلاح ناري بالخصوص

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، موظف بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بحيازة سلاح ناري بندقية آلية دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الخصوص.



وقد إحالت النيابة المتهم ، في القضية رقم 3446 لسنة 2020جنايات قسم الخصوص المقيدة برقم 3071 لسنة - 2020 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة: خ س مدير إدارة بشركة أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.



واستطرد أمر الإحالة أحرز ذخيرة ما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد شاهد الإثبات ماجد أحمد رفاعي أحمد 30 سنة ونقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني، أنه نفاذًا لاذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري بندقية آليه وكذا عدد عشرة طلقات وبمواجهته بالمضبوطات عزي قصده من إحراز السلاح والذخائر استخدامهم في العمليات العدائية.