الغربية تحتفل باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا"

احتفلت محافظة الغربية اليوم الخامس من يونيو باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا""، وذلك من خلال عدة فعاليات تحت رعاية وحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،بدأت صباح اليوم بزراعة عدد من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة و إطلاق أكبر حملة لتنظيف فرع النيل بكفر الزيات من النفايات البلاستيكية وذلك لنشر الوعي بضرورة المحافظة على البيئة.

واستكمل محافظ الغربية الفعاليات باللقاء الحواري الذي نظمته المحافظة بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وممثلي الشركات الناشئة العاملة في مجال البيئة.

وبدء اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وتلاوة آيات من القران الكريم ومن ثم عرض فيديو عن إنجازات محافظة الغربية في مجال البيئة.

وفي كلمته وجه محافظ الغربية التهنئة للحضور بعيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، وقال محافظ الغربية ان مشكلة البيئة مشكلة ان لم ننتبه لها فسوف تؤدي الى كارثه تودي بحياة البشرية على وجه الأرض مشددة على أهمية قضية التغيرات المناخية وآثارها علي جميع الأنشطة الحياتية وأصبحت محل اهتمام جميع دول العالم ، مشيرا الى انه يجب ان نعمل كل يوم و كل ساعة على رفع الوعي البيئي لدى المواطنين مؤكدا على الدور الهام للإعلام في التغلب والتخفيف من حدة المشكلات البيئية، فضلا عن دوره في تعزيز الوعي البيئي، واكتساب المعرفة ونقلها، وعلى إدراك البشرية لخطورة العبث بعناصر البيئة المختلفة، واستعدادهم للتفاعل معها في التوعية لنشر القيم الجديدة الخاصة بحماية البيئة أو الدعوة للتخلي عن سلوكيات ضارة بها والاعتماد على برامج صديقة للبيئة، وأن يكون للجامعات والشباب ومنظمات المجتمع المدني دور في التوعية البيئية.

وأشار رحمي الى أهمية نشر المعرفة بكافة الجهات بالمحافظة ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها لدى مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال، ورفع مستوى الثقافة البيئية لتعزيز دور كل فرد في المجتمع كمشارك في حماية البيئة ومنع التلوث عنها وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ومنع أو الحد من تلوثها.

وبعد ذلك تم عرض عن يوم البيئة العالمي والمشروعات الخضراء الذكية ، اعقب ذلك فيديو توضيحي عن كيفية التسجيل في المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ودعا محافظ الغربية ، أبناء المحافظة للمشاركة بمشروعاتهم بتلك المبادرة الهامة والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الفعاليات والندوات التعريفية لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة بالمبادرة ، مؤكداً حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية.

وقام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بعرض تحدث خلاله عن انطلاق المرحلة الثالثة للمشروع .

وخلال اللقاء الحواري شهد المحافظ عدد من تجارب الشركات الشبابية الناشئة العاملة في مجال البيئة، مشيدا بتجارب الشركات والجمعيات التي قدمت عروضها، مؤكداً على توفير كافة الجهود لدعمهم في تنفيذ أفكارهم والتي ستساعد الدولة في الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى دور كل فرد داخل هذه القاعة وداخل المحافظة في الحفاظ على البيئة حيث سيتأثر كل مواطن بالعادات والأساليب غير السليمة للتعامل مع البيئة.