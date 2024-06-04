عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني المقترح الأمريكي لوقف النار في غزة
الثلاثاء 04 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء الهند يعلن فوزه في الانتخابات بولاية ثالثة

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات.

txt

توقعات بوصول مودى لفترة رئاسية ثالثة على جثث مسلمي الهند

 

وكانت استطلاعات رأي أُحريت نهاية الأسبوع الماضي، رجحت فوز الائتلاف الحاكم في البلاد بعدد مقاعد يتراوح بين 353 و401

 

ك ما توقع مودي وحزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي المتطرف، أن يحصد التجمع الوطني الديمقراطي ما يقرب من 400 مقعد.

 

ومع إعلان فوز مودي، فقد أصبح أول رئيس وزراء في الهند يتولى منصبه لثلاث فترات متتالية منذ الزعيم جواهر لال نهرو، وهو ما سيتيح له مواصلة خطته لإعادة تشكيل السياسة والمجتمع والاقتصاد.

 

ورأى مراقبون أن اتجاه مودي إلى استخدام النزعة القومية الهندوسية، ستوفر له الفوز بولاية جديدة.

 

 

مواد متعلقة

انتخابات الهند.. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يصوت اليوم في مسقط رأسه

"إبليس" يقتل "مودي" وينام بجوار جثته في الشرابية
الجريدة الورقية