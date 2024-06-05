1110 متدربة ببرامج التنمية المهنية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال بالفيوم

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم عدد من البرامج التدريبية لمعلمات وموجهي رياض الأطفال بالمحافظة ، بالتعاون مع الشركات والجهات المانحة ذات الصلة بتطوير مرحلة رياض الأطفال فى مجال التنمية المهنية للمعلمات والموجهاتوذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

شمل التدريب برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلية (خلال الفترة من 1 يونيو إلى 6 يونيو 2024) وبرنامج التدريس القائم على اللعب (خلال الفترة من 8 إلى 13 يونيو ) وتستهدف البرامج التدريبية، معلمات رياض الأطفال بالمدارس ، وموجهات رياض الأطفال ، وجميع معلمات رياض الأطفال الجدد، وبلغ العدد المستهدف من التدريب 1110 متدربة ، تم تقسيمهم على 27 قاعة تدريبية.

تقدمت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالشكر لفريق العمل المشرف على التدريب ، ريحاب عريق وكيل المديرية ، و محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية ، و هدى محمد موجة عام رياض الأطفال ، والدكتور إبراهيم خليل و جهاد البراوى بإدارة التدريب بالمديرية ، وفريق العمل المشرف بالإدارات التعليمية والمدارس، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

ملتقى لمكافحة التسرب التعليمى

ومن جهه اخرى استقبلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم الدكتورة رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم، وذلك لمناقشة سبل تعزيز وتنسيق التعاون المشترك بين التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الداعمة والمشاركة العملية التعليمية لوضع خطط مشتركه وروشتة علاجية لمشكلة التسرب من التعليم، من خلال تضافر جهود جميع العاملين بالتربية والتعليم.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، وريحاب عريق وكيل المديرية، الحاج عيسى عثمان نقيب معلمى الفيوم، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، وعد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب ورجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات المدارس الخاصة ، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم، ومسئولى المشاركة المجتمعية والتربية الإجتماعية والشئون التنفيذية والعلاقات العامة والإعلام بديوان المديرية، والإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين ، والمهتمين بالتعليم بالفيوم، لمناقشة وبحث آليات العمل الخاصة بخطط فرق مكافحة التسرب بالمديرية والإدارات التعليمية لظاهرة التسرب من التعليم بقاعة نقابة المعلمين بالفيوم

وأكدت الدكتورة رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم على أهمية عقد اللقاء لوضع وتنفيذ خطط علاجيه فورية لمشكلة وظاهرة التسرب التي توليها الدولة والوزارة اهتمامًا كبيرًا لما يترتب عليها من زيادة معدلات الأميه والبطالة وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة والتي تضر وتؤثر بشكل كبير على خطط التنمية وبناء المجتمع مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف عناصر العملية التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال الداعمين والمشاركين في العملية التعليمية وفق اللوائح والقوانين المنظمة بهدف بحث وحل أسباب المشكلة من خلال خطوات إجرائية يتم تفعيلها لحل تلك المشكلة، وبتحليل ورصد مشكلة التسرب التعليمي ، تبين أنها تعود إلى المشاكل الإجتماعية أو المشاكل الصحية أو المشاكل الاقتصادية التى تتعرض لها الأسرة المصرية، لذلك يجب رصد تلك الأسباب وسرعة حلها من خلال تقديم المساعدات ويد العون إلى الطلاب المتسربين وعودتهم إلى مدارسهم.

4

5

6

7

77

677

988