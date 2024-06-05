لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر جراء حادث وقع على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتعاين جهات التحقيق مسرح الحادث.



مصرع شخص وإصابة آخر في حادث على طريق الواحات



تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بوقوع حادث على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة لموقع الحادث، لكشف ملابساته والوقوف على أسبابه، كما تجري جهات التحقيق المختصة التحقيقات اللازمة لبيان سبب الحادث.

ونقلت الإسعاف جثة الشخص المتوفي إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم له.

المشدد 5سنوات لـ موظف بتهمة حيازة سلاح ناري بالخصوص

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، موظف بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بحيازة سلاح ناري بندقية آلية دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الخصوص.



وقد إحالت النيابة المتهم ، في القضية رقم 3446 لسنة 2020جنايات قسم الخصوص المقيدة برقم 3071 لسنة - 2020 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة: خ س مدير إدارة بشركة أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أحرز ذخيرة ما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد شاهد الإثبات ماجد أحمد رفاعي أحمد 30 سنة ونقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني، أنه نفاذًا لاذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري بندقية آليه وكذا عدد عشرة طلقات وبمواجهته بالمضبوطات عزي قصده من إحراز السلاح والذخائر استخدامهم في العمليات العدائية.



المشدد 3سنوات لسائق بتهمة تعاطي المخدرات وقتل 5أشخاص في العبور

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنيها، لسائق لتعاطيه الحشيش والآفيون، وقيادته سيارة تحت تأثير المخدر، وتسبب بالقتل الخطأ لـ 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "ياسر م م"، 34 سنة، سائق، في غضون شهر ديسمبر 2022، أحرز بقصد التعاطي كمية من "الحشيش والأفيون"، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاد سيارة تحت تأثير المخدر، وتسبب خطأ في قتل أكثر من ثلاثة أشخاص وهم كل من المجنى عليهم رمضان محمد عبد المنعم عبد العاطى، وهاني ضاحي صلاح أحمد، وطارق عثمان يونس محمد، ويوسف طارق عثمان يونس، ومحمد أبو الحسن أحمد محمد، كما تسبب خطأ في إصابة 5 أشخاص أخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين وحال كونه متعاطياً لمواد مخدرة موضوع الاتهامين.