الأربعاء 05 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث على طريق الواحات

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر جراء حادث وقع على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتعاين جهات التحقيق مسرح الحادث.


مصرع شخص وإصابة آخر في حادث على طريق الواحات 


تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بوقوع حادث على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة لموقع الحادث، لكشف ملابساته والوقوف على أسبابه، كما تجري جهات التحقيق المختصة التحقيقات اللازمة لبيان سبب الحادث.
ونقلت الإسعاف جثة الشخص المتوفي إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم له.

المشدد 5سنوات لـ  موظف  بتهمة حيازة سلاح ناري بالخصوص 

كما عاقبت  محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، موظف بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه  لاتهامه بحيازة سلاح ناري بندقية آلية دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الخصوص.


وقد إحالت النيابة المتهم ، في القضية رقم 3446 لسنة 2020جنايات قسم الخصوص المقيدة برقم 3071 لسنة - 2020 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة: خ س  مدير إدارة بشركة أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أحرز ذخيرة ما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد شاهد الإثبات ماجد أحمد رفاعي أحمد 30 سنة ونقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني، أنه نفاذًا لاذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري بندقية آليه وكذا عدد عشرة طلقات وبمواجهته بالمضبوطات عزي قصده من إحراز السلاح والذخائر استخدامهم في العمليات العدائية.
 

المشدد 3سنوات لسائق بتهمة تعاطي المخدرات وقتل 5أشخاص في العبور 

كما عاقبت  محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة،  بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنيها، لسائق لتعاطيه الحشيش والآفيون، وقيادته سيارة تحت تأثير المخدر، وتسبب بالقتل الخطأ لـ 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "ياسر م م"، 34 سنة، سائق، في غضون شهر ديسمبر 2022، أحرز بقصد التعاطي كمية من "الحشيش والأفيون"، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاد سيارة تحت تأثير المخدر، وتسبب خطأ في قتل أكثر من ثلاثة أشخاص وهم كل من المجنى عليهم رمضان محمد عبد المنعم عبد العاطى، وهاني ضاحي صلاح أحمد، وطارق عثمان يونس محمد، ويوسف طارق عثمان يونس، ومحمد أبو الحسن أحمد محمد، كما تسبب خطأ في إصابة 5 أشخاص أخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين وحال كونه متعاطياً لمواد مخدرة موضوع الاتهامين.

 

 

مواد متعلقة

المشدد 3سنوات لسائق بتهمة تعاطي المخدرات وقتل 5 أشخاص في العبور

حوض الزرع سبب بلاغ ضد المنتج أحمد السبكي بالجيزة

اليوم..الحُكم على خاطفي طفل لطلب فدية في القليوبية

ملفوفة داخل بطانية في جوال.. تفاصيل العثور على جثة فتاة عارية بحلوان

رد فعل براد بيت بعد تقديم ابنته شيلوه طلبا لإسقاط اسمه

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية

جثة طفل سورالتل تثير الذعر بين الأهالي في الشرقية|ما القصة ؟

هشم رأسه ..التحقيق في واقعة مقتل شاب علي يد ابن عمه ببولاق الدكرور
الجريدة الورقية