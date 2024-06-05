سحب جائزة كان من روبرت دي نيرو بعد مهاجمته ترامب

هاجم الممثل روبرت دي نيرو دونالد ترامب، وذلك خلال محاكمته، حيث ألفي خطاب خارج محاكمة دونالد ترامب.

حيث اعتبر المنظمون أنه إلهاء عن الهدف الأساسي.

ونتيجة لذلك سحبت جائزة كان من الممثل روبرت دي نيرو,

وتمت دعوة دي نيرو من قبل الحملة الرئاسية للرئيس بايدن للتحدث في المؤتمر الصحفي خارج قاعة المحكمة. وخلال المؤتمر.

روبرت دي نيرو

المهرج

وأكد روبرت دي نيرو: "عندما ترشح ترامب لانتخابات الرئاسة عام 2016، كان الأمر بمثابة مزحة. المهرج يترشح للرئاسة. لا، لا يمكن أن يحدث أبدا. لقد نسينا دروس التاريخ التي أظهرت لنا مهرجين آخرين لم يؤخذوا على محمل الجد حتى أصبحوا دكتاتوريين أشرار. لدينا فرصة ثانية مع ترامب ولا أحد يضحك الآن".

وأضاف: "وهو الآن يعد باستخدام جيشنا لمهاجمة المواطنين الأمريكيين. هذا هو الطاغية، هذا هو الطاغية الذي يخبرنا بما سيفعله، وصدقوني، إنه يعني ذلك".

روبرت دي نيرو





الغاء دعوة روبرت دي نيرو لاستلام جائزة خدمة القيادة

ونتيجة للخطاب إلى قيام مؤسسة قيادة الرابطة الوطنية للمذيعين بإلغاء دعوة دي نيرو لاستلام جائزة خدمة القيادة لعام 2024 تقديراً لعمل الممثل الخيري والخدمة العامة.

قالت المؤسسة في بيان: " "بينما ندعم بقوة حق كل أمريكي في ممارسة حرية التعبير فمن الواضح أن الأنشطة البارزة الأخيرة التي قام بها السيد دي نيرو ستؤدي إلى الإلهاء عن العمل الخيري الذي كنا نأمل في الاعتراف به. "للحفاظ على التركيز على خدمة الفائزين بالجوائز، لن يحضر السيد دي نيرو الحدث بعد الآن."

روبرت دي نيرو

ورد دي نيرو ببيان لصحيفة The Hill، قال فيه إنه يدعم عمل المؤسسة، وأعرب عن "تقديره وامتنانه لما فعلته المؤسسة وستواصل القيام به من أجل خيرنا جميعًا"