حارس يوفنتوس يقترب من الدوري السعودي

دخل أحد أندية الدوري السعودي في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث ذكرت صحيفة “توتو سبورت” أن النادي الإيطالي تلقى عرضًا من أحد أندية دوري روشن للمحترفين لضم تشيزني.

أوضحت الصحيفة أن المبلغ المعروض لشراء تشيزني هو 30 مليون يورو، لكن لم تُفصح عن اسم النادي السعودي.

سيُمثل حارس مرمى يوفنتوس إضافة كبيرة للدوري في حال انضم، حيث يملك خبرات كبيرة خلال سنواته مع ناديه ومنتخب بلاده.

سيشهد هذا الصيف تعاقدات عالمية للدوري السعودي، أفضل من تعاقدات الموسم السابق رغم انضمام العديد من النجوم الصيف الماضي.

في الوقت الذي يرغب فيه أنصار فرسان نجد في تعيين مدرب بورتو السابق مُدربًا للفريق بداية من الموسم المقبل، أكد جويدو فيينجا الرئيس التنفيذي للنادي أن كاسترو مُستمر في منصبه.

قال فيينجا أن كاسترو سيستمر حيث حقق نتائج جيدة وخسر كأس الملك بركلات الترجيح أمام الهلال وكان يستحق الفريق البطولة

يُذكر أن كونسيساو حصد 11 بطولة مع بورتو خلال 7 سنوات، بمعدل لقبين أو أكثر في كل موسم.