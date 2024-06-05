حسام حسن قبل مواجهة بوركينا : انتظروا محمد صلاح مع المنتخب

تحدث حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني عن مواجهة الغد المرتقبة أمام بوركينا فاسو ، بثالث جولات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ، وعن دور محمد صلاح مع كتيبة الفراعنة.







وقال حسام حسن خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل :" نحن جهاز وطني بالكامل نحب الخير لهذا البلد ، وكلنا نمكلك الرغبة في رفع اسم البلاد.

وواصل حسام حسن ، أي لاعب سينضم إلينا هو بالتأكيد إضافة كبيرة هو ركيزة أساسية ،لا أركز مع الشارع كثيرًا في أي أمور تُثار حول بعض المشكلات مع لاعبين بأعينهم ، أي لاعب ينضم هو مصري 100 % وقادر على تقديم مردود مميز مع المنتخب.

وتحدث المدير الفني لمنتخب الفراعنة بالمؤتمر عن صلاح موضحًا دوره كقائد للفريق قائلاً: "محمد صلاح الآن يتمتع بخبرات كبيرة والجميع يقدره وهو من المؤثرين أصحاب الفريدة، وكل اللاعبين يسود بينهم حب واحترام.

وأضاف حسام حسن : بعض اللاعبين الكبار أمثال صلاح عليهم مسئولية، وعليكم الانتظار لرؤية صلاح في الملعب بالشكل الذي تودودا رؤيته عليه عليه ، هو يتمتع بالإصرار وتقديم كل ماهو جديد دومًا.

وحقق المنتخب الوطني قبل قدوم حسام حسن الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب كل من جيبوتي وسيراليون.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى التي يشارك بها المنتخب الخميس المقبل كما يلي :

1 - منتخب مصر 6 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4- منتخب سيراليون 1 نقطة

5- منتخب إثيوبيا 1 نقطة

6- منتخب جيبوتي بدون نقاط.

وأجرى الاتحاد الدولي للعبة تعديلاً على التصفيات بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدلاً من 32 ، لتضمن أفريقيا 9 مقاعد في المونديال إلى جانب إمكانية تأهل منتخب آخر بنظام الملحق.

وتم تقسيم المنتخبات الأفريقية على 9 مجموعات ، تضم كل مجموعة 6 منتخبات ، يتأهل منهم الأوائل مباشرة إلى كأس العالم بينما توجد فرصة أخرى لأفضل 4 منتخبات في المركز الثاني للمشاركة في ملحق عالمي مع القارات الأخرى على بطاقة تأهل.

ومن المتوقع أن تخوض كتيبة الفراعنة لقاء الخميس بتشكيل أقرب إلى النحو التالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - بيكهام

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر عن اختيار القائمة النهائية التى تضم كل من محمد الشناوى، مصطفى شوبير، محمد عواد، مهدى سليمان، محمد عبدالمنعم، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هانى، أكرم توفيق، محمد حمدى، عمر كمال ، مروان عطية، حمدى فتحى، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفى فتحى، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد الشامى، أحمد أمين أوفا، محمد شريف.

مصر وبوركينا فاسو.. موعد المباراة

ويستقبل استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وبوركينا فاسو يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة مساءً وتُعَد مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو.

ويمتلك منتخب مصر أفضلية تاريخية أمام بوركينا فاسو حيث لم يخسر الفراعنة أمام الأحصنة، حيث حقق المنتخب الوطني 5 انتصارات مقابل تعادلين.