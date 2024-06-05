الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 5 يونيو، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.24%، ليصل الى مستوى 2419.61 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بما يصل نحو 3.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2362 صفقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق مرتفعًا بنسبة 0.29 %

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية خلال جلسة تداولات، اليوم الأربعاء، مرتفعًا 27.53 نقطة، بنسبة 0.29 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9491.46 نقطة.

وتم خلال الجلسة، تداول 151 مليونًا و498 ألفًا و878 سهمًا، بقيمة 502 مليون و729 ألفًا و3.216 ريالات فى أسواق الأسهم القطرية، نتيجة تنفيذ 17321 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 5 يونيو، على انخفاض 58.87 نقطة ليقفل عند مستوى 11533.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 284 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات : فقية الطبية، والخريف، وأديس، وتعليم ريت، وأسمنت الجوف، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سينومي ريتيل، وسيسكو القابضة، وميدغيلف للتأمين، والكابلات السعودية، وباتك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.09% و5.30%.

فيما كانت أسهم شركات: فقية الطبية، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: فقية الطبية، وأرامكو السعودية، والراجحي، وأكوا باور، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، على تراجع 107.49 نقاط، ليقفل عند مستوى 25925.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.