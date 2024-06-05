مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث بـ 6 أكتوبر

شهد طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، حادث أليم أسفر عن مصرع مواطن وإصابة آخر، جرى التحفظ على جثمان الضحية تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مصرع مواطن وإصابة

لبداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارا بحادث على طريق الواحات بـ 6 أكتوبر، ووجود ضحايا ومصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة لموقع الحادث، لكشف ملابساته والوقوف على أسبابه.

وأجرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات اللازمة لبيان سبب الحادث.

تحفظت جهات التحقيق على جثمان الضحية في ثلاجة حفظ المستشفى، كما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم له.



وفي سياق منفصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين) بإعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كمياتمن الحشيش المخدر وزنت 52,5 كيلو جرام -المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4,2 مليون جنيه) تقريبا.



انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق مخزن مواد غذائية بالسيدة زينب

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية، بمنطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.



وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من العمليات، بنشوب حريق داخل مخزن مواد غذائيّة بمنطقة السيدة زينب.



وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني، لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المخزن.



وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

