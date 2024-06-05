جامعة الأقصر تنفذ قافلة طبية مجانية في الساحة الرضوانية بقرية البغدادي

تفقد الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، القافلة الطبية التي نظمتها كلية الطب بالساحة الرضوانية في قرية البغدادي؛ بمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الطب فى التخصصات المختلفة بالتعاون مع شركة غاز مصر، والتى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقيادة الدكتورة هناء حامد مدير الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



تأتي القافلة ضمن مبادرة حياة كريمة حيث تم إجراء الكشوفات الطبية وصرف الأدوية مجانًا للمترددين من المواطنين على العيادات المختلفة للقافلة التي تضم العديد من التخصصات تحقيقًا للدور الهام والحيوى الذى تقدمه الجامعة للمجتمع المحيط.

وأكد رئيس جامعة الأقصر على تسخير كافة إمكانيات الجامعة البشرية والمادية لخدمة المجتمع سعيًا للوصول لتوفير أوجه الرعاية الصحية لمستحقيها تحت إشراف أكفأ الأساتذة بكلية الطب ومعاونيهم بجامعة الأقصر.

وتضمنت القافلة التخصصات الطبية التالية: الباطنة العامة - الجراحة العامة - الأطفال- الأمراض الصدرية- الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمى - العظام - الرمد - النفسية والعصبية.

وعلى هامش القافلة نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة حول الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية للزواج المبكر، حاضر فيها الدكتورة أسماء خليفة جاب الله، دكتوراه الصحة النفسية، ولاقت الندوة تجاوبًا كبيرًا من الأهالى وخاصة السيدات باعتبارها من القضايا الهامة والتى تعد من الأسباب الجوهرية للقضية السكانية.

ومن جانبه وجه الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر الشكر لكل السادة العاملين المشاركين في تنفيذ القافلة سواء للوقوف على الصيدلية لصرف الأدوية أو تذاكر الكشف أو القائمين على التنظيم وتوجيه الأهالي.