استقرت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 39717 جنيهًا بزيادة قدرها 333 جنيهًا عن يوم الاثنين.

أسعار الحديد اليوم في مصر:

الحديد الاستثماري: سجل 39717 جنيهًا بزيادة قدرها 333 جنيهًا عن يوم الاثنين.

حديد عز: بلغ 41981 جنيهًا، بزيادة 318 جنيهًا عن الأسعار السابقة.

حديد السويس: سجل 39000 جنيه.

حديد المراكبى: 41000 جنيه.

حديد بشاي: 41000 جنيه.

حديد العشري: 37500 جنيه.

حديد الجيوشى: 39000 جنيه.

حديد سرحان فبلغ نحو 36500 جنيه.

حديد المعادي إلى 36500 جنيه.

حديد مصر ستيل نحو 36200 جنيه.

حديد المصريين سجل نحو 41000 جنيه.

حديد الكومي إلى 36500 جنيه.

حديد عطية إلى 36500 جنيه.