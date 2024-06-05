اتحاد جدة يضع ميزانية 200 مليون يورو لضم دي بورين وصلاح

يسعي مسئولو نادي اتحاد جدة السعودي، للتعاقد مع الثنائي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول والبلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اتحاد جدة يستهدف ضم صلاح ودي بروين مقابل 200 مليون يورو

وبحسب ما ذكرته شبكة “كوت أوفسايد” الإنجليزية، فإن نادي اتحاد جدة السعودي، مستعد لدفع أكثر من 200 مليون يورو للحصول على خدمات الثنائي محمد صلاح وكيفين دي بروين، هذا الصيف.

وينتهي عقد البلجيكي كيفين دي بروين، مع مانشستر سيتي في صيف 2025 ونفس الأمر لمحمد صلاح رفقة ليفربول.

وكان كيفين دي بروين، فتح اباب أمس أمام الانتقال لصفوف الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تأمين مستقبله.

بينما التقارير الصحفية الإنجليزية، تؤكد بقاء محمد صلاح مع ليفربول في الموسم المقبل، عقب قدوم المدرب أرني سلوت لخلافة يورجن كلوب في تدريب الفريق.

وينوي مسئولو نادي اتحاد جدة السعودي، تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة قوية هذا الصيف، بعد الموسم المنصرم المخيب للآمال الذي خرج منه اتحاد جدة بدون أي لقب واحتل المركز الخامس في ترتيب مسابقة الدوري.

صفقة هولندية مطلوبة في ليفربول

أبدى نادي ليفربول الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع جناح آيندهوفن الهولندي، البلجيكي يوهان باكايوكو، خلال انتقالات الصيف المقبلة، ليكون بديلاً في حال رحيل نجم الريدز، الدولي المصري محمد صلاح.

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر" البريطانية، فان باكايوكو، هو البديل المتوقع للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في الميركاتو الصيفي 2024.

ليفربول يجد بديل نجمه محمد صلاح

وينتهي عقد هداف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح مع الريدز، في صيف 2025، لكن اسم الفرعون المصري، ارتبط بمغادرة أنفيلد هذا الصيف.

وترى إدارة ليفربول أن باكايوكو بديل مناسب لمحمد صلاح، في حالة رحيله، وخاصة أنه أحد أفضل المواهب في الدوري الهولندي.

ومن المتوقع أن يتم اختيار باكايوكو ضمن قائمة منتخب بلجيكا لكرة القدم، المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" الشهر المقبل.

وشارك جناح آيندهوفن الهولندي، البلجيكي يوهان باكايوكو في 48 مباراة مع آيندهوفن هذا الموسم في جميع المسابقات، وسجل 14 هدفًا وقدّم 14 تمريرة حاسمة.

ثنائي ليفربول على رأس أولويات أندية الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن ثنائي نادي ليفربول لويس دياز وجو جوميزعلى رأس أولويات أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رحيل يورجن كلوب عن ليفربول قد يساهم في تطورات جديدة حول مستقبل ثنائي الريدز في الموسم الجديد.

وكان جو جوميز قد تلقى عرضاً من الدوري السعودي الصيف الماضي، لكن إدارة ليفربول تمسكت ببقاء اللاعب نظراً لتعدد مراكزه في الخط الخلفي للريدز وسينتهي عقد ثناي الريدز جو جوميز ولويس دياز مع ليفربول في موسم 2027.

وتهدف أندية دوري روشن السعودي إلى جذب اللاعبين الشباب من القارة الأوروبية في الموسم الجديد.

وشدد الرئيس التنفيذي للدوري السعودي، مايكل إيمينالو أن دوري روشن يستهدف جذب لاعبين "استثنائيين" في أوج عطائهم هذا الصيف بدلاً من التوقيع مع لاعبين كبار في السن.