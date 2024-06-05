باحثة لبنانية تكشف من يقف وراء الهجوم على سفارة أمريكا ببيروت.. فيديو

قالت إيمان شويخ الباحثة السياسية اللبنانية، إن إطلاق النار من قبل بعض الأفراد على السفارة الأمريكية في لبنان، تأتي لـ وقف إطلاق النار في غزة، موضحة أن الجبهات في لبنان مرتبطة بـ غزة.



وتابعت إيمان شويخ الباحثة السياسية اللبنانية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد، أن حادث إطلاق النار على السفارة الأمريكية في لبنان سيتكرر، مع وجود ما يقرب من نصف مليون فلسطيني في مخيمات، وبينهم مقاتلين في تنظيمات مختلفة، بالإضافة إلى قرابة مليوني نازح.

وحول نتائج الانتخابات الأمريكية، أوضحت أن الاستطلاعات تشير إلى أن النتائج متقاربة بين ترامب وبايدن، وكل الضغوط الأمريكية تمارس على نتنياهو هي مسرحية؛ لأن أمريكا تمد إسرائيل بمليارات الدولارات.

وشهد محيط السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم الأربعاء، إطلاق نار ومحاولة مسلحين الاعتداء على السفارة، فيما ردّت قوات الأمن اللبنانية بإطلاق نار كثيف وتدخل الجيش لإحباط الهجوم، في ظل تصاعد التوترات منذ أشهر من القتال بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي والذي أدى إلى نزوح الآلاف على طول الحدود من الجانبين، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.

بدأ الحادث بإطلاق مجهولين لعدة أعيرة نارية أمام السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبحسب السفارة، لم يصب أحد في المبنى بأذى جراء الهجوم الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب شهود عيان سُمِعَ نحو 15 إلى 20 طلقة نارية، وتدخّل الجيش اللبناني وأفراد أمن السفارة بسرعة، وجاء في أحد المنشورات: "فريق أمن سفارتنا ومنشآتنا وفريقنا آمنون"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وبحسب الجيش اللبناني، تم إطلاق النار على أحد المهاجمين ما أدى لإصابته ونقله للمستشفى لتلقي العلاج حاليًا، وتردد أنه مواطن سوري.

وقال الجيش اللبناني ومسؤولون بالسفارة إن مسلحًا هاجم السفارة الأمريكية قرب بيروت، وأطلق جنود لبنانيون النار عليه ثم ألقوا القبض عليه بعد تبادل لإطلاق النار أدى إلى إصابة حارس أمن بالسفارة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن معركة بالأسلحة النارية اندلعت شارك فيها مهاجم واحد على الأقل واستمرت قرابة نصف ساعة.