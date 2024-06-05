الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

استاذ جامعي بالمنيا.. عهد الوزير أيمن عاشور للتعليم العالي هو الأفضل

دكتور مينا ثابت قليني
دكتور مينا ثابت قليني

أكد الدكتور مينا ثابت قلينى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا ، وأحد علماء مصر بقائمة ستانفورد الأمريكية لأعلى 2% من علماء العالم تأثيرا ، وزميل جامعة INTI الدولية بماليزيا ، أن عهد الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،  فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى السابقة ، شهد تقدما مصريا غير مسبوق على مستوى الإهتمام بمخرجات البحث العلمى .

وتوظيفه لخدمة الصناعة والإقتصاد القومي ، وتحويل الجامعات المصرية الى جامعات الجيل الرابع والخامس ، وهو الإهتمام الذى ظهر فى تقدم مصر وجامعاتها ، فى جميع التقييمات والمؤشرات الدولية ،  فى فترة وجيزة جدا ، واشاد قليني برؤية الدكتور أيمن عاشور الفريدة التى جعلته يتبنى اخراج دوائيين مصريين  ،  من ابتكار قلينى احدهما لعلاج امراض الذكورة بصوره طبيعية ، والأخر لرفع المناعة ضد الفيروسات التنفسية ، والذى لقى اشاده دولية وتم ربطه بأهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد ان تأخر ظهورهما للنور فى مصر ، يأتى بسبب البيروقراطية ، وغياب دور الشركات الوطنية ، فى المساهمة فى تحقيق رؤية مصر الإستراتيجية فى هذا الصدد ، وهو ما لا يسأل عنه الوزير الذى يجاهد منفردا فى قطاعات لا تخضع لسلطانه.

وناشد قلينى،  الدكتور مصطفى مدبولى أن يدع تراخيص الأدوية وبراءات الإختراع ، تحت سلطان اطباء الجامعات فى وزارة التعليم العالي،  حتى تتمكن مصر من اللحاق بالدول العربية التى سبقتنا ، رغم ان كنا الى وقت ليس بالبعيد ، اصحاب الريادة العربية فى كل المجالات .

وتمنى قلينى ان يواصل الوزير أيمن عاشور مهمته السامية فى اصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ، والترقيات ، ونزاهة الأبحاث ، بعد عقود طويلة من العطب والركود ،  قبل تولى عاشور المسئولية ( بحسب تعبيره ) ، جدير بالذكر ،  ان قلينى هو مؤسس البروتوكول المناعي المسمى بأسمه واسم مصر لعلاج كوفيد - 19 والفيروسات التنفسية ، فى سابقة لم يسبق مصر اليها بلد أخر فى العالم ، وان عاشور استقبله فى نهاية شهر يناير الماضي ،  وتبنى تحويل الدوائيين المصريين الى منتجين ، يتم تصنيعهما فى مصر وتصديرهما الى كل العالم ،  واحدهما بالفعل تم اعتماده فى هيئة الغذاء والدواء السعودية ، ومتداول بالصيدليات السعودية فى صورة جيل موضعي للرجال.

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