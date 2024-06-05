استاذ جامعي بالمنيا.. عهد الوزير أيمن عاشور للتعليم العالي هو الأفضل

أكد الدكتور مينا ثابت قلينى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا ، وأحد علماء مصر بقائمة ستانفورد الأمريكية لأعلى 2% من علماء العالم تأثيرا ، وزميل جامعة INTI الدولية بماليزيا ، أن عهد الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى السابقة ، شهد تقدما مصريا غير مسبوق على مستوى الإهتمام بمخرجات البحث العلمى .

وتوظيفه لخدمة الصناعة والإقتصاد القومي ، وتحويل الجامعات المصرية الى جامعات الجيل الرابع والخامس ، وهو الإهتمام الذى ظهر فى تقدم مصر وجامعاتها ، فى جميع التقييمات والمؤشرات الدولية ، فى فترة وجيزة جدا ، واشاد قليني برؤية الدكتور أيمن عاشور الفريدة التى جعلته يتبنى اخراج دوائيين مصريين ، من ابتكار قلينى احدهما لعلاج امراض الذكورة بصوره طبيعية ، والأخر لرفع المناعة ضد الفيروسات التنفسية ، والذى لقى اشاده دولية وتم ربطه بأهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد ان تأخر ظهورهما للنور فى مصر ، يأتى بسبب البيروقراطية ، وغياب دور الشركات الوطنية ، فى المساهمة فى تحقيق رؤية مصر الإستراتيجية فى هذا الصدد ، وهو ما لا يسأل عنه الوزير الذى يجاهد منفردا فى قطاعات لا تخضع لسلطانه.

وناشد قلينى، الدكتور مصطفى مدبولى أن يدع تراخيص الأدوية وبراءات الإختراع ، تحت سلطان اطباء الجامعات فى وزارة التعليم العالي، حتى تتمكن مصر من اللحاق بالدول العربية التى سبقتنا ، رغم ان كنا الى وقت ليس بالبعيد ، اصحاب الريادة العربية فى كل المجالات .

وتمنى قلينى ان يواصل الوزير أيمن عاشور مهمته السامية فى اصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ، والترقيات ، ونزاهة الأبحاث ، بعد عقود طويلة من العطب والركود ، قبل تولى عاشور المسئولية ( بحسب تعبيره ) ، جدير بالذكر ، ان قلينى هو مؤسس البروتوكول المناعي المسمى بأسمه واسم مصر لعلاج كوفيد - 19 والفيروسات التنفسية ، فى سابقة لم يسبق مصر اليها بلد أخر فى العالم ، وان عاشور استقبله فى نهاية شهر يناير الماضي ، وتبنى تحويل الدوائيين المصريين الى منتجين ، يتم تصنيعهما فى مصر وتصديرهما الى كل العالم ، واحدهما بالفعل تم اعتماده فى هيئة الغذاء والدواء السعودية ، ومتداول بالصيدليات السعودية فى صورة جيل موضعي للرجال.