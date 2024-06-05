محافظ القاهرة يشدد على توفير مرواح ومياه مبردة بلجان امتحانات الثانوية العامة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة تواجد المرواح بكافة اللجان بإمتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم الإثنين القادم 10 يونيو 2024، والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 203 - 2.24 بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والسكرتير العام، والمساعد، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه ، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الإمتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى ستجرى بها الامتحانات ، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء ، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شدد علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، علي ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط ٩ طن لحوم حمراء ومفروم، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وطن ونصف لحوم بيضاء غير صالحة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٧١ محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم .