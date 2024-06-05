الشريف وسفير أستراليا يناقشان سبل زيادة التبادل السياحى بين البلدان بالاسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم اكسل وابنهورست سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

رحب اللواء محمد الشريف بالسفير على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، كما أكد ان قوة العلاقات المصرية الأسترالية تكمن في وجود العديد من التبادلات التجارية بين البلدين، كما إننا نسعى دائما لإيجاد مجال للتطوير وخلق فرص تعاون جديدة.

ومن جانبه؛ أكد السفير على ما قاله المحافظ حيث إن أستراليا تصدر الفول والقمح والشعير واللحوم والصوف والألومنيوم إلى مصر وتستورد السجاد وبعض الأجهزة الإلكترونية منها.

وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية مدينة سياحية وتاريخية من الدرجة الأولى؛ فهي أقدم سكندريات العالم وبها أقدم شارع بالتاريخ وهو شارع النبي دانيال، وبها مطار دولي، معربًا عن رغبته في زيادة التبادل السياحي بين الإسكندرية وأستراليا.

وأضاف السفير أنه زار الإسكندرية أكثر من مرة، وأن هناك العديد من الأماكن السياحية الرائعة مثل مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني ومتحف المجوهرات الملكي. لافتًا بأن مدينة جميلة مثل الإسكندرية تواجه العديد من التحديات.

أكد المحافظ أن التغيرات المناخية من أهم التحديات التي تواجه المدينة لذا قامت الدولة المصرية بالعديد من المشاريع لمواجهة هذه التغيرات ومن أهمها مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.

وثمن السفير جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات، كما أنها ظلت دائمًا مستقرة وهو إنجاز كبير وهام لجميع الدول المجاورة نظرًا لمكانتها الاستراتيجية الهامة في المنطقة.

من جانب اخر ستقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، سفير أستراليا لدى القاهرة الدكتور "أكسل وابنهورست"، اليوم الأربعاء، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأوضح السفير "أكسل وابنهورست"، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ مليار دولار استرالي، لافتا إلى أنه يأمل في زيادته خلال الفترة المقبلة. أضاف أن إستراليا تصدر إلى مصر العديد من المنتجات أبرزها الفول والقمح والدقيق واللحوم، كما تستورد استراليا من مصر الفواكه وبعض المواد المتعلقة بصناعة الإلكترونيات.

وأشار "وابنهورست" إلى أنه يمكن التعاون بين الجانب الاسترالي والمصري في العديد من القطاعات كالسياحة والآثار والمياه.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين المصري والإسترالي، واتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة خلال الفترة المقبلة خاصة بين الشركات المصرية والإسترالية لتعزيز حجم التبادل التجاري.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة محمود مرعي والمهندس البديوي السيد والمهندس أحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بالغرفة التجارية بالإسكندرية.