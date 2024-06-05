11 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى لبضائع جمارك الدخيلة بالإسكندرية

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي الشهاوي ووحدة متابعة المهمل برئاسة المستشار أحمد شحاته جلسة بيع بالمزاد العلني أمس الثلاثاء الموافق 4 يونية 2024 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع أكثر من 80 لوط من البضائع المتنوعة المهمل والراوكد المخزنة بميناء الدخيلة والساحات منها أدوات منزلية ومواد كيميائية وقطع غيار وتبغ وغيرها .، وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 17 لوط بمبلغ 11 مليون جنيه .

وأشرف على أعمال المزاد شعبان سعد مدير عام الإدارة العامة للمهمل بالدخيلة ومحمد أحمد بسيوني مدير ادارة المهمل وعاطف محمود مأمور التعريفة ومحمد محمد سالم رئيس قسم .

الجدير بالذكر لهيئة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها

ويجوز بترخيص من مساعد الرئيس أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ، ويتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة، على أن يُخطر صاحب البضاعة بذلك، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها، دفع له ثمن البضاعة المبيعة بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والنفقات.